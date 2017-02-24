Топ Новини
<
>

У Ріо-де-Жанейро починається карнавал

24 лютого в 09:15

Бразильський мегаполіс в карнавальні дні відвідають понад 1 мільйона туристів

Карнавал в Бразилии
Карнавал збере більше мільйона туристів
turizmmania.ru
В Ріо-де-Жанейро 24 лютого – 1 березня пройде щорічний бразильський карнавал, який, як очікують влада мегаполісу, збере в цьому році приблизно 1,1 глядачів – туристів. У рамках традиційної церемонії відкриття символічний ключ від міста передають королю Момо .

Його обирає журі карнавалу. Король, а також його королева будуть працювати рік, до наступного карнавалу, щоб популяризувати цей захід.

Хоча сам карнавал ще тільки відкриється сьогодні, 24 лютого, в місті вже близько тижня проходять костюмовані паради. Глядачів на них пускають безкоштовно. А ось після старту карнавалу за квиток нього доведеться викласти від 45 до 740 доларів.

Читайте також: У Бразилії міста почали скасовувати карнавали через кризу – FT

Центральною подією карнавалу стануть паради шкіл самби. Їх виступи триватимуть кілька днів і будуть конкурсними. Переможців параду оголосять в останній день карнавалу – 1 березня.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...