У Ріо-де-Жанейро починається карнавал

Бразильський мегаполіс в карнавальні дні відвідають понад 1 мільйона туристів

Карнавал збере більше мільйона туристів turizmmania.ru

В Ріо-де-Жанейро 24 лютого – 1 березня пройде щорічний бразильський карнавал , який, як очікують влада мегаполісу, збере в цьому році приблизно 1,1 глядачів – туристів. У рамках традиційної церемонії відкриття символічний ключ від міста передають королю Момо .

Його обирає журі карнавалу. Король, а також його королева будуть працювати рік, до наступного карнавалу, щоб популяризувати цей захід.

Хоча сам карнавал ще тільки відкриється сьогодні, 24 лютого, в місті вже близько тижня проходять костюмовані паради. Глядачів на них пускають безкоштовно. А ось після старту карнавалу за квиток нього доведеться викласти від 45 до 740 доларів.

Центральною подією карнавалу стануть паради шкіл самби. Їх виступи триватимуть кілька днів і будуть конкурсними. Переможців параду оголосять в останній день карнавалу – 1 березня.