У Ріо-де-Жанейро починається карнавал

Бразильський мегаполіс в карнавальні дні відвідають понад 1 мільйона туристів
Його обирає журі карнавалу. Король, а також його королева будуть працювати рік, до наступного карнавалу, щоб популяризувати цей захід.
Хоча сам карнавал ще тільки відкриється сьогодні, 24 лютого, в місті вже близько тижня проходять костюмовані паради. Глядачів на них пускають безкоштовно. А ось після старту карнавалу за квиток нього доведеться викласти від 45 до 740 доларів.
Центральною подією карнавалу стануть паради шкіл самби. Їх виступи триватимуть кілька днів і будуть конкурсними. Переможців параду оголосять в останній день карнавалу – 1 березня.DT.UA