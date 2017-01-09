У РФ планують збільшити тривалість робочого дня для курців

Роботодавець зможе збільшити трудовий час через перекури.

В Росії збільшать робочий день для курців football.ua

Мінохоронздоров'я Росії пропонує надати роботодавцям можливість збільшувати тривалість робочого дня співробітників пропорційно часу, витраченого на куріння тютюну, відповідна пропозиція міститься в антитютюновій концепції МОЗ на 2017-2022 роки.

Мінохоронздоров'я вважає, що підвищення цін на сигарети та інші тютюнові вироби призведе до скорочення числа курців, тому міністерство пропонує з 2017 року ввести податок на роздрібний продаж звичайних та електронних сигарет у розмірі 10% від ціни товарів із спрямуванням одержаних коштів до бюджетів регіонів, передає RNS.

Згідно концепції, планується також заборонити продаж тютюну людям, народженим в 2015 році і пізніше навіть після досягнення ними повноліття.

Як повідомлялося, від отруєння концентратом для ванн "Боярышник" у російському Іркутську загинули 75 людей.