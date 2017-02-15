У Польщі з'явився попит на україномовних "кадровиків" через заробітчан - Rzeczpospolita

У Гданську за рік видали 32 тисячі дозволів на працевлаштування українців.

Польщі зростає попит на фахівців з України. dimaberkut / Depositphotos

В польському Помор'ї так багато працівників з, що компанії почали шукати спцаілістів з пошуку кадрів, які розмовляють українською мовою.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, додаючи, що найбільше українців у воєводстві приїжджають у місто Труймяcто, оскільки воно розташоване зовсім поруч з Гданськом. Сюди прибувають 81% від усіх заробітчан, які приїжджають в Поморське воєводство. Регіон видав 7,9 тисяч дозволів на працевлаштування іноземців лише в 2016 році. Ця кількість заробітчан становить половину від кількості населення поморського містечка Картузи.

"Звісно, весь Картузький повіт більший, тут живе 130 тисяч людей, але присутність українців тут помітна, наприклад у торговельних центрах", - визнає староста Картузького повіту Богдан Лапа.

Картузький повіт, а саме гміна Жуково, став брамою до Труймяста. Він дуже швидко розвивається, і тому тут підвищений попит на робочі руки.

"Кількість підприємтсв швидко збільшується і зростає ринок праці. За рівнем безробіття в Поморському воєводстві ми на другому місці після Труймяста. Тут немає нічого дивного, оскільки компаніям, зокрема будівельним, бракує робочих рук. Тому доводиться шукати працівників за кордоном", - сказав Лапа.

Але він зауважив, що збільшення кількості українців - це не проблема. Через це не виникає напруги чи конфліктів.

"Кашубська спільнота, озираючись на власний досвіт, досить толерантна. У нас не втілюються стереотипи про ворожість до іноземців. Зрештою, ми самі ще недавто емігрували по хліб. Тяжко уявити, щоб ми тиснули якось на людей з-за східного кордону", - каже польський чиновник.

Найбільше українцiв у Польщі живуть у Гданську і гданському повіті. В 2016 році тут працедавці взяли на роботу 23 тисячі громадян України. Тому місто все більш відкрито ставиться до іноземців. В гданському бюро праці з серпня працює спеціальний підрозділ для працевлаштування іноземців. Він допомагає як людям з-за кордону, які шукають роботу, так і працедавцям. Вся допомога з працевлаштування надається українською мовою.

При меру Гданська також з'явилася Рада імігрантів, яка розробляє довгострокову імміграційну політику міста, а також стратегію працевлаштування біженців. Але мер Павел Адамович звертає увагу на те, що заробітчани з України також шукають можливість "нормально жити" на постійній основі в Польщі, так само як поляки у Великій Британії. І до таких людей, на його думку, не можна ставитися як до чудоземців.

В Гданську найбільше іноземців працює в переробній промисловості, будівництві, а також в агенціях з працевлаштування.

"Практично немає такого будівництва, на якому б не працював українець. Багато українців працюють на верфах, а в сезон - у сфері громадського харчування чи готельному бізнесі", - каже голова підрозділу з працевлаштування іноземців Гданської міської ради Сильвія Димніцька-Іванчук.

Вона додала, що здебільшого українцям пропонують чорну роботу.

"Але у нас є також фірми, які все більше усвідомлюють потребу працевлаштування іноземних спеціалістів, наприклад у питанні управління кадрами, тому що у них дже багато працівників, які розмовляють українською мовою", - каже чиновник.

Раніше польське видання Newsweek.pl писало, що у Польщі зареєстрували рекордну кількість заробітчан з України. Польські компанії в 2016 році взяли на роботу 1,3 мільйона працівників, які приїхали з України, Білорусі і Молдови.

Видання Gazeta Wyborcza писало, що Польщі доведеться поборотися за українських заробітчан. Видання зауважує, що скоро Польща може втратити українських працівників. Адже представники країн ЄС в листопаді підтримали скасування віз для України. Це означає, що більше людей зможе безперешкодно подорожувати по Європі. Це не означає безперешкодний доступ до європейського ринку праці. Однак, ті, хто зараз працює в Польщі, може вирішити перебратися в більш заможні країни Західної Європи. Українські портали праці вже рясніють пропозиціями з Німеччини, Австрії і Чехії.