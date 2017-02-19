У Польщі хочуть змінити процедуру працевлаштування українських заробітчан – ЗМІ

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Міністерство праці, сім'ї і соціальної політики пропонує внести зміни в закон "Про сприяння працевлаштуванню".

Українським заробітчанам стане важче влаштуватися на роботу в Польщі vashmnenie.ru

Міністерство праці, сім'ї та соціальної політики Польщі виступило з пропозицією внесення змін до закону "Про сприяння працевлаштуванню", які торкнуться процедури, повідомила в інтерв'ю газеті " Наш вибір " голова "Фонду розвитку "Поза межами"" Ксенія Наранович.

Зміни, запропоновані міністерством, торкнуться польської системи заяв, що функціонує в країні вже більше десяти років. Так, кожен роботодавець може подати завірену в місцевому управлінні праці декларацію про те, що хоче взяти на роботу іноземця. Така система дозволяє громадянам інших держав працювати в Польщі до шести місяців без оформлення дозволу на роботу. Система діє для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Російської Федерації та України.

За словами Ксенії Наранович, тепер питання заяв роботодавців буде визначатися не законом, а наказом. А практика заяв стане з тимчасової постійною.

"У проекті закону обмежується коло юридичних осіб, які в принципі можуть оформляти дозволи на роботу, дозволи на сезонну роботу (новий тип дозволу, який вводиться згідно з директивою Євросоюзу) та заяви", - пояснила Наранович.

Заяви для роботодавців стануть платними, їх вартість складе 30 злотих (близько семи євро), також буде мати значення те, чи мав роботодавець проблеми з закладом соціального страхування. Тим не менш, у запропонованих змінах є і позитивні моменти. Так, у разі зміни роботодавцем назви підприємства або форми юридичної особи, заява залишиться чинною і її не треба буде міняти.

"Це, безумовно, полегшення і для польських роботодавців, і для іноземних працівників. Так що, можна сказати, в деяких моментах проект закону вносить більше ясності. Зате інші зміни турбують", - додала експерт.

Нововведення також можуть полегшити прийом на роботу мігрантів "по-чорному", так як у роботодавців з'явиться більше бюрократичних обов'язків.

Раніше польське видання Newsweek.pl писало, що в Польщі зареєстрували рекордну кількість заробітчан з України. Польські компанії у 2016 році прийняли на роботу 1,3 мільйона працівників, які приїхали з України, Білорусі та Молдови.

Видання Gazeta Wyborcza писало, що Польщі доведеться поборотися за українських заробітчан. Видання зазначає, що скоро Польща може втратити українських працівників. Адже представники країн ЄС у листопаді підтримали скасування віз для України. Це означає, що більше людей зможе безперешкодно подорожувати по Європі. Це не означає безперешкодний доступ до європейського ринку праці. Однак, ті, хто зараз працює в Польщі, можуть вирішити перебратися до більш багатих країн Західної Європи. Українські портали праці рясніють пропозиціями з Німеччини, Австрії та Чехії.