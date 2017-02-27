У Південній Кореї говорять про причетність північнокорейських міністерств до смерті Кім Чон Нама

Шість з восьми підозрюваних – чиновники міністерств КНДР.

Вбивством Кім Чон Нама займалися північнокорейські чиновники

Розвідка Південної Кореї говорить про причетність співробітників міністерств закордонних справ і безпекиу плануванні вбивства Кім Чон Нама. З восьми підозрюваних шестеро – чиновники північнокорейських міністерств, повідомляє Reuters

Південнокорейські чиновники назвали вбивство брата лідера КНДР актом тероризму, який здійснила влада сусідньої держави.

Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.