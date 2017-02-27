У Південній Кореї говорять про причетність північнокорейських міністерств до смерті Кім Чон Нама

Шість з восьми підозрюваних – чиновники міністерств КНДР.
Південнокорейські чиновники назвали вбивство брата лідера КНДР актом тероризму, який здійснила влада сусідньої держави.
Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.
Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.DT.UA