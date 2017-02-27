Топ Новини
<
>

У Південній Кореї говорять про причетність північнокорейських міністерств до смерті Кім Чон Нама

27 лютого в 12:46

Шість з восьми підозрюваних – чиновники міністерств КНДР.

Ким Чон Нам
Вбивством Кім Чон Нама займалися північнокорейські чиновники
Розвідка Південної Кореї говорить про причетність співробітників міністерств закордонних справ і безпеки КНДР у плануванні вбивства Кім Чон Нама. З восьми підозрюваних шестеро – чиновники північнокорейських міністерств, повідомляє Reuters.

Південнокорейські чиновники назвали вбивство брата лідера КНДР актом тероризму, який здійснила влада сусідньої держави.

Читайте також: Вбивці Кім Чон Нама заплатили 90 доларів
Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вбивство КНДР Корея спецслужби
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.98
EUR 28.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...