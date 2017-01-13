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У Петербурзі мітингували проти передачі Ісаакіївського собору РПЦ

13 січня в 22:34

У заході взяли участь близько тисячі осіб.

Митинг Петербург
У Петербург пройшов мітинг проти передачі собору РПЦ
У Санкт-Петербурзі пройшов мітинг проти передачі Руській православній церкві Ісаакіївського собору.

За оцінками організаторів, у заході, проведеному в форматі зустрічі з депутатами, взяли участь близько тисячі осіб. Проти передачі собору РПЦ виступили Союзу музеїв Росії, а також опозиція Петербурга. До опозиційноъ коаліціъ увійшли партії "Яблоко", "Справедливая Росія", ПАРНАС, "Открытая Россия" і "Партия роста", передає "РБК".

Про те, що Ісаакіївський собор буде переданий РПЦ, 10 січня повідомив губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко. Він заявив, що собор "збереже музейно-просвітницьку функцію", однак у Міністерстві культури не думають, що це можливо, оскільки це пов'язано з цілою низкою труднощів.

За матеріалами: РБК
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Теги Собор РПЦ Росія мітинг Санкт-Петербург музей опозиція зростання партія губернатор культ
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