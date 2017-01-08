У Пекіні через смог почне працювати екополіція

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Атмосфера міста є однією з найбільш забруднених у світі.

У Пекіні буде працювати екополіція

Пекін в поточному році створить профільний загін поліції, який буде вести спостереження за екологічною ситуацією у 16 районах столиці Китаю, заявив в. о. мера Пекіна Цай Ци.

"Працюючі на відкритому повітрі жаровні, спалювання сміття і біомаси, пил з доріг - все це говорить про недотримання діючих постанов, що є результатом ослаблення нагляду і недостатніх правозастосовних заходів", - підкреслив Цай Ци, передає "Сіньхуа".

За його словами, міська влада посилить заходи з протидії забрудненню атмосфери. Зокрема, по закінченні опалювального сезону буде закрита єдина електростанція Пекіна, що працює на вугіллі. Споживання вугілля буде скорочено на 30% або до 7 мільйонів тонн. Також припиниться експлуатація ще 300 тис. застарілих транспортних засобів з високим коефіцієнтом забруднення. Влада закриє 500 виробничих підприємств, 2560 модернізують для виконання більш жорстких вимог по запобіганню забруднення.

Як повідомлялося, через смог рівень вмісту шкідливих речовин в Пекіні перевищено в десятки разів.