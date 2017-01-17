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У Норвегії висадилися американські морпіхи

17 січня в 04:13

Висадка відбулася вперше з часів Другої світової війни.

АРмия США Арктика
Амеркианские військові будуть вчитися виживати в умовах норвезької зими
http://topwar.ru/
Триста морських піхотинців із США висадилися в Норвегії, де залишаться на рік, щоб навчитися веденню бойових дій у зимових умовах.

Висадка американських військових, яких не було в Норвегії з часів Другої світової війни, дратує Росію, пише Reuters.

Представник норвезького командування заявив, що американці "протягом перших чотирьох місяців вони будуть проходити базові зимове тренування, вони навчаться справлятися з лижами і виживати в арктичних умовах. Це не стосується Росії".

Також планується, що американці візьмуть участь у навчаннях Joint Viking, в них будуть задіяні і військові з Великобританії.

У той же час, в посольстві Росії в Осло не розуміють для чого американські війська прибули до Норвегії.

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Раніше повідомлялося, що військові з США також прибули в Польщу, в рамках першого розміщення американських сил в країні з часів падіння комуністичного режиму в 1989 році.

Вони будуть виконувати роль стримування проти Росії, яка анексувала Крим і розв'язала війну на Сході України. Тим часом, країни Балтійського регіону також почуваються в небезпеці-за того, що Росія розгорнула ракети, здатні нести ядерні боєголовки, у сусідніх до них Калінінградської області.

За матеріалами: DT.UA
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