У Німеччині затримали швейцарця за підозрою в шпигунстві

Влада Німеччини більше 10 років борються з податковими ухильниками, скуповуючи бази даних швейцарських банків.

Швейцарська розвідка протистоїть німецьким податковим органам glavnoe.ua

Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні громадянина Швейцарії Даніеля М., якого підозрюють у здійсненні, передає Deutsche Welle

За даними слідства, 54-летнеий швейцарець займався шпигунством на території ФРН з 2012 року. В коло його завдань входило отримання інформаціїув фінансовому і банківському секторах. Його відправили до Німеччини після того, як німецькі податкові органи стали нелегально скуповувати бази даних швейцарських банків з інформаціэю про клієнтів з ФРН.

Судячи з усього, швейцарець також займався ідентифікацією німецьких податківців, які займаються скупкою баз даних.

Як відомо, податкові органи Німеччини почали платити за фінансову інформацію про неплатників з 2006 року. На покупку даних про німецьких клієнтів швейцарських банків UBS, Credit Suisse і Julius Bär були витрачені мільйони євро. Завдяки цьому до бюджету повернули мільярди євро.

Дії німецької сторони спровокували дипломатичний конфлікт між Німеччиною та Швейцарією. Швейцарська влада навіть видали ордери на арешт кількох німецьких податківців.