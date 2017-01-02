У Німеччині затримали мігранта за підозрою в підготовці теракту на Новий рік

ИГИЛ предлалал біженцю з Сирії 180 тисяч доларів за терористичну атаку.

Німецька поліція попередила спробу повторити різдвяний теракт у Берліні

У Німеччині поліція затримала вихідця з Сирії, якого підозрюють у підготовціна Новий рік.

38-річного мігранта, який прибув до ФРН у 2014 році, затримали у його квартирі в Саарбрюккені вранці 31 грудня, повідомляє Der Spiegel. Як стало відомо поліції, Хасан А. збирався врізатися у натовп на поліцейському автомобілі.

Затриманий за допомогою месенджера Telegram із представником терористичної організації "Ісламська держава" у місті Ракка, який обіцяв йому 180 тисяч доларів на підготовку теракту. Гроші мали піти на придбання автомобіля, який слід було "декорувати" як поліцейський. Теракти нібито планувалося організувати в Берліні, Штутгарті, Мюнхені, Ессені та Дортмунді, передає Die Zeit.

Сам затриманий стверджує, що він не збирався здійснювати теракт, а хотів обманним шляхом виманити гроші в ІДІЛ, щоб передати їх своїм родичам у Сирії. Як повідомляється, поліція не виявила ні зброї, ні вибухівки в квартирі Хасана А. Автомобіль він також не придбав.

Як повідомлялося, увечері 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.