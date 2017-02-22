У Німеччині бояться злякати сусідні країни збільшенням військового бюджету

Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що уряд повинен пам'ятати військову історію країни.
Зігмар Габріель не хоче лякати інші країни зростанням військового бюджету Німеччини
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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель
заявив, що Німеччина буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо збільшення військового бюджету, однак вона повинна пам'ятати про свою військову історію. На думку Габріеля, збільшення військової потужності Німеччини може налякати сусідні країни, повідомляє Reuters
.
Крім того, Габріель закликав Україну і проросійських бойовиків дотримуватися режиму припинення вогню.
Раніше президент Єврокомісії закликав європейські країни не піддаватися вимогам Сполучених Штатів з приводу збільшення витрат своїх військових бюджетів
. Юнкер зазначив, що гроші, виділені на розвиток і гуманітарну допомогу, теж можуть вважатися внесками до безпеку.
За матеріалами:
DT.UA