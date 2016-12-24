У МЗС Польщі розповіли, коли покращаться польсько-російські відносини

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Росіянам потрібно віддати залишки літака Качиньського, заявив глава польського МЗС.

У Польщі все ще хочуть розібратися в причинах смоленської трагедії Wikimedia commons

У Польщі навали умови для поліпшення польсько-російських відносин. Для цього росіянам потрібно повернути всі уламки президентського літака Леха Качиньського, який розбився в Смоленську в 2010 році. "Президент Путін має шанс поліпшити відносини з Польщею. Просто віддавши Польщі уламки літака, оригінальні чорні ящики і запису контрольної вежі аеропорту в Смоленську", - заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське агентство РАР

Він пояснює необхідність повернення уламків тим, що полиці хочуть знати причину авіакатастрофи, в якій загинули керівники Польщі, в тому числі і президент Качиньський. Ващиковський підкреслив, що поліпшення польсько-російських відносин неможливо уявити без "повернення польського майна і співробітництва в з'ясуванні причин катастрофи. Глава МЗС розповів, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з новим польським послом сказав, що він готовий зробити все, щоб покращити відносини між країнами.

Раніше повідомлялось, що у розпорядженні комісії, що розслідує обставини катастрофи Ту-154М під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, з'явилися нові аудіозаписи.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року, неподалік від військового аеродрому під Смоленськом в РФ розбився літак Ту-154М з польським президентом Польщі Лехом Качиньським та представниками політичної, військової та культурної еліти Польщі. Загинули всі 96 чоловік, що знаходилися на борту.

Згідно з висновками Міждержавного авіаційного комітету, причиною катастрофи стали неправильні дії екіпажу. Але в 2015 році нова влада Польщі повернулися до цієї теми. А на початку березня 2016 року було відновлено розслідування за фактом аварії літака.