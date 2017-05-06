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У Москві проходить мітинг під гаслом "Досить Путіна"

6 травня в 14:09

Кілька тисяч росіян влаштували акцію на честь п'ятої річниці протестів в на Болотній площі.

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В Москві проходить санкціонована акція проти Путіна.
YouTube/ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
 Мітинг на проспекті Сахарова в Москві під гаслом "досить Путіна" санкціонований. Місце його проведенно обгородила російська поліція.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на власного кореспондента в столиці Росії, акція присвячена п'ятій річниці масових протестів 6 травня 2012 року в Москві, які відбулися напередодні третьої інавгурації президента РФ Володимира Путіна і закінчилися масовими заворушеннями, а надалі засудженням на реальні строки ув'язнення кількох десятків росіян.

Согодні учасникам акції роздають значки з написом "Свободу героям 6 травня", а також стрічки з написом "5 років Болотній".

Також можна побачити плакати: "9 травня свято, а в мене відберуть останні", "Держава має захищати нас, а не їздити", "Гомофобія вбиває", "Ярмо ФСБ" та інші. Активіст Ільдар Дадін, якого засудили до трьох років за участь у антивоєнних пікетах, сказав УНІАН, що його діяльність і надалі присвячена зусиллям для припинення російської війни проти України.

"Я відчуваю, що вина за ту кров, що пролита моєю країною в Україні, лежить і на моїй совісті, як на громадянина Росії, який не зміг цьому запобігти", - сказав Дадін, який прийшов на мітинг із пов'язаним на плечі прапором України.

На сцені, активісти також почепили банер з написом: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова!". Але поліція його зірвала.

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Нагадаємо, що тиждень тому по всій Росії пройшли акції проти ПутінаБіля будівлі адміністрації Путіна чергували сотні правоохоронців. В Кемерово на акції "Набрид" затримано близько 20 осіб. В Іжевську і Гірничо-Алтайську затримані організатори протестів.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що Медведєв створив багаторівневу корупційну схему отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

26 березня по всій Росії пройшли численні акції протесту проти корупції в російській владі.

 

За матеріалами: УНІАН
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Теги Росія Путін акція мітинг
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