У Москві проходить мітинг під гаслом "Досить Путіна"

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Кілька тисяч росіян влаштували акцію на честь п'ятої річниці протестів в на Болотній площі.

В Москві проходить санкціонована акція проти Путіна. YouTube/ПЕРВЫЙ РУССКИЙ

Мітинг на проспекті Сахарова в Москві під гаслом "досить Путіна" санкціонований. Місце його проведенно обгородила російська поліція.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на власного кореспондента в столиці Росії, акція присвячена п'ятій річниці масових протестів 6 травня 2012 року в Москві, які відбулися напередодні третьої інавгурації президента РФ Володимира Путіна і закінчилися масовими заворушеннями, а надалі засудженням на реальні строки ув'язнення кількох десятків росіян.

Согодні учасникам акції роздають значки з написом "Свободу героям 6 травня", а також стрічки з написом "5 років Болотній".

Також можна побачити плакати: "9 травня свято, а в мене відберуть останні", "Держава має захищати нас, а не їздити", "Гомофобія вбиває", "Ярмо ФСБ" та інші. Активіст Ільдар Дадін, якого засудили до трьох років за участь у антивоєнних пікетах, сказав УНІАН, що його діяльність і надалі присвячена зусиллям для припинення російської війни проти України.

"Я відчуваю, що вина за ту кров, що пролита моєю країною в Україні, лежить і на моїй совісті, як на громадянина Росії, який не зміг цьому запобігти", - сказав Дадін, який прийшов на мітинг із пов'язаним на плечі прапором України.

На сцені, активісти також почепили банер з написом: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова!". Але поліція його зірвала.

Нагадаємо, що тиждень тому по всій Росії пройшли акції проти Путіна. Біля будівлі адміністрації Путіна чергували сотні правоохоронців. В Кемерово на акції "Набрид" затримано близько 20 осіб. В Іжевську і Гірничо-Алтайську затримані організатори протестів.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що Медведєв створив багаторівневу корупційну схему отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

26 березня по всій Росії пройшли численні акції протесту проти корупції в російській владі.