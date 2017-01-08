У мережі з'явилось відео теракту в Єрусалимі

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Водій вантажівки в'їхав в групу пішоходів на високій швидкості, а потім спробував розвернути свій транспортний засіб.

Теракт в Єрусалимі був знятий камерою спостереження Times of Israel

В інтернеті з'явився відеозапис з камери спостереження, на якому, ймовірно, відзнято теракт з наїздом вантажівки на групу військових в

Відповідний відеоматеріал було оприлюднено в декількох ізраїльських ЗМІ, таких як The Times of Israel та Ynetnews.

На відеоролику видно, як в групу людей, що стоять біля автобусу, на високій швидкості врізається вантажівка. Після наїзду водій спробував розгорнути транспортний засіб, намагаючись наїхати на групу ще раз.

Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.

Правоохоронці підозрюють, що наїзд був навмисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.