У мережі з'явилось відео теракту в Єрусалимі

Водій вантажівки в'їхав в групу пішоходів на високій швидкості, а потім спробував розвернути свій транспортний засіб.
Відповідний відеоматеріал було оприлюднено в декількох ізраїльських ЗМІ, таких як The Times of Israel та Ynetnews.
На відеоролику видно, як в групу людей, що стоять біля автобусу, на високій швидкості врізається вантажівка. Після наїзду водій спробував розгорнути транспортний засіб, намагаючись наїхати на групу ще раз.
Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.
Правоохоронці підозрюють, що наїзд був навмисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.DT.UA