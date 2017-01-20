У Мельбурні автомобіль в'їхав у натовп людей

Одна людина загинула, близько 20 поранені, поліція з'ясовує обставини інциденту.
Є загиблий і близько 20 поранених, в тому числі і з серйозними пораненнями, повідомив австралійський канал 9news.
Очевидці стверджують, що чули звуки стрілянини. Інцидент стався вдень (рано вранці по Києву), в жвавому центрі міста. Після пригоди з довколишніх офісів були евакуйовані співробітники і відвідувачі.
Злочинець затриманий, ситуація взята під контроль. Поліція з'ясовує обставини події.
Police fire shots and seize driver in Bourke St, Melbourne #news #melbourne pic.twitter.com/47RiyJvW0Q— bwadamson (@BWAdamson) 20 січня 2017 р.
Нагадаємо, 31 грудня в Гельсінкі автомобіль врізався у натовп людей. Сім осіб були госпіталізовані, при цьому щонайменше троє з них перебували в критичному стані.
Раніше, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкого вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.
DT.UA