У Мельбурні автомобіль в'їхав у натовп людей

Одна людина загинула, близько 20 поранені, поліція з'ясовує обставини інциденту.

Поліція вже затримала винного

В Мельбурні (Австралія) у п'ятницю, 20 січня, легковийперехожих.

Є загиблий і близько 20 поранених, в тому числі і з серйозними пораненнями, повідомив австралійський канал 9news.

Очевидці стверджують, що чули звуки стрілянини. Інцидент стався вдень (рано вранці по Києву), в жвавому центрі міста. Після пригоди з довколишніх офісів були евакуйовані співробітники і відвідувачі.

Злочинець затриманий, ситуація взята під контроль. Поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, 31 грудня в Гельсінкі автомобіль врізався у натовп людей. Сім осіб були госпіталізовані, при цьому щонайменше троє з них перебували в критичному стані.

Раніше, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкого вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.