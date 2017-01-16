У Мексиці під час музичного фестивалю відбулась стрілянина, щонайменше п'ять людей загинуло

Ще дев'ять людей тримало поранення.
Організатори фестивалю BPM опублікували заяву про чотирьох загиблих та 12 поранених. В заяві зазначено, що стрілянину влаштувала одна людина.
"Стрілянина почалась на 12-й вулиці перед клубом і три охоронці BPM були серед тих, чиї життя були втрачені при спробі захистити відвідувачів фестивалю", – написано в заяві BPM.
Раніше повідомлялось про п'ятьох загиблих та вісьмох поранених внаслідок стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді. Вбивства були вчинені стрільцем-одинаком за невизначених мотивів.DT.UA