У Мехіко пройшли багатотисячні протести проти Трампа

Протестувальники вимагали припинення ворожої політики до іммігрантів.
Головними причинами протесту стали обіцянки Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою і збільшити масові депортації мексиканського населення. У той же час, протестувальники підкреслювали, що протест відбувається не проти США, а саме проти їх дій президента.
В ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримати нелегальних іммігрантів, пообіцявши взяти кошти на її будівництво у Мексики.DT.UA