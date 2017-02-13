У Мехіко пройшли багатотисячні протести проти Трампа

Протестувальники вимагали припинення ворожої політики до іммігрантів.

Мексиканці дорікають Дональду Трампу за відсутність поваги до Мексики The Washington Post

Близько 20 тисяч мексиканців вийшли напроти американського президента Дональда Трампа в столиці Мексики. Протестуючі вимагали від американського президента поваги і припинення ворожої політики до мігрантів, повідомляє AP

Головними причинами протесту стали обіцянки Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою і збільшити масові депортації мексиканського населення. У той же час, протестувальники підкреслювали, що протест відбувається не проти США, а саме проти їх дій президента.

Раніше повідомлялося, що стіна, яку Дональд Трамп обіцяв побудувати на американо-мексиканському кордоні,, а час її зведення розтягнеться на три з половиною роки.

В ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримати нелегальних іммігрантів, пообіцявши взяти кошти на її будівництво у Мексики.