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У Майамі сталася стрілянина, є поранені

2 січня в 11:58

Невідомий з автомобіля розстріляв групу людей. Сім осіб поранені, один з них перебуває в критичному стані.

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Невідомий стрілець обстріляв у Майамі групу людей, що святкували
Андрій Товстиженко, DT.UA
У неділю, близько 18:00 за місцевим часом, невідомий під'їхав на автомобілі до групи людей і відкрив вогонь, повідомляє Bnonews. Інцидент стався в одному з районів Майамі, штат Флорида.

За даними поліції, люди зібралися біля приватного будинку в районі Вест Літл Рівер округу Майамі-Дейд, щоб відсвяткувати новий рік.

Внаслідок стрілянини сім чоловік отримали поранення, з них троє – підлітки. Один з поранених, 17-річний хлопець, доставлений у лікарню в критичному стані. Поранення інших постраждалих не становлять загрози для життя.

Поліція Майамі підозрює в скоєнні цього злочину кількох осіб, але більш докладні відомості про підозрюваних поки не повідомляються.

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Як повідомлялося раніше, 19 грудня невідомий молодий чоловік у темному одязі увірвався до ісламського молитовного зала Цюріха і відкрив вогонь по всім присутнім у ньому. Внаслідок інциденту три людини отримали поранення.

20 грудня невідомий почав стрілянину в магазині німецького міста Вісбаден. Внаслідок інциденту загинула жінка, продавець магазину. Ще двоє людей, її чоловік і племінник, отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поранення чоловік стрілянина Флорида
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