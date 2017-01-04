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У Лондоні затримали підозрюваного у підготовці теракту

4 січня в 21:50

Підозрюваний прибув в британську столицю з Каїра.

Аэропорт Хитроу
В аеропорту Хітроу затримали пасажира, який прилетів з Каїра
У середу, 4 січня, у лондоском аеропорту Хітроу затримали 50-річного чоловіка за підозрою в підготовці теракту, передає "Російська служба Бі-бі-сі".

Підозрюваний прибув до столиці Великобританії з Каїра. Ім'я затриманого не називається. У поліції підкреслили, що це був запланований арешт в рамках розслідування справи про терористичну активність за кордоном, проте затримання не пов'язане з терористичною організацією "Ісламська держава" або подіями в Сирії.

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Нагадаємо, 31 грудня німецька поліція затримала вихідця з Сирії за підозрою в підготовці теракту на Новий рік. Як стало відомо поліції, Хасан А. збирався врізатися у натовп на поліцейському автомобілі. На організацію теракту угруповання "Ісламська держава" обіцяла 38-річному мігрантові 180 тисяч доларів.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги Лондон теракт аеропорт
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