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У Кремлі відреагували на заяву США з приводу нападу на спостерігачів ОБСЄ

27 лютого в 17:04

У Росії вважають, що бойовики не винні в атаках на місію ОБСЄ.

Дмитрий Песков
Пєсков закликав США бути уважнішими у своїх оцінках
vm.ru
Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що США мають бути уважнішими в оцінці провокаційних дій в Донбасі, оскільки "самі спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували, що джерелом провокаційних дій є ЗСУ". Так Пєсков прокоментував заяви Вашингтона з приводу напад бойовиків на моніторингову місію ОБСЄ, пише ТАСС.

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Раніше Сполучені Штати Америки засудили напади бойовиків російсько-терористичних формувань на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі.

Нагадаємо, 25 лютого терористи "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї і підірвали дві гранати біля автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ біля Катеринівки.

24 лютого терористи "ДНР", погрожуючи зброєю, відібрали у спостерігачів ОБСЄ в окупованій Ясинуватій безпілотник, за допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фильстровальной станції.

За матеріалами: ТАСС
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Теги ОБСЄ спостерігачі провокація Донбас США Росія
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