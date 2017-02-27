У Кремлі відреагували на заяву США з приводу нападу на спостерігачів ОБСЄ

У Росії вважають, що бойовики не винні в атаках на місію ОБСЄ.
Пєсков закликав США бути уважнішими у своїх оцінках
vm.ru
Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що США
мають бути уважнішими в оцінці провокаційних дій в Донбасі, оскільки "самі спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували, що джерелом провокаційних дій є ЗСУ". Так Пєсков прокоментував заяви Вашингтона з приводу напад бойовиків на моніторингову місію ОБСЄ, пише ТАСС
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Раніше Сполучені Штати Америки засудили напади бойовиків російсько-терористичних формувань на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі.
Нагадаємо, 25 лютого терористи "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї і підірвали дві гранати біля автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ біля Катеринівки.
24 лютого терористи "ДНР", погрожуючи зброєю, відібрали у спостерігачів ОБСЄ в окупованій Ясинуватій безпілотник, за допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фильстровальной станції.
За матеріалами:
ТАСС