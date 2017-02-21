У Кремлі відреагували на заяви про можливе визнання "ДНР" і "ЛНР"

За словами Пєскова, у визнанні "документів" бойовиків, Росія керувалася лише гуманітарними міркуваннями".

У Кремлі назвали недоречними міркування про можливе визнання Росією угруповань "ДНР" і "ЛНР" GlobalPost

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав недоречними і неприйнятними будь-які міркування про можливість визнання РФ терористичних організацій

"Питання, чесно кажучи, некоректне, бо в даній ситуації якісь віртуальні міркування абсолютно недоречні і незастосовні. Поки ситуація де-факто полягає в тому, що дві невизнані республіки, "ДНР" і "ЛНР", є територіями, які дійсно не визнані Російською Федерацією і вони не визнані Україною. Але вони знаходяться в жорсткій блокаді з боку України", - сказав Пєсков сьогодні, 21 лютого.

Він також зазначив, що в визнанні Росією "документів", які видають бойовики ОРДЛО, Кремль "керувався гуманітарними міркуваннями й було прийнято рішення з фактично виданими документами".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що указ президента РФ Володимира Путіна визнання документів жителів Донбасу підписаний виключно в гуманітарних цілях.

Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".