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У Кремлі розцінили перекидання американських танків до Польші як загрозу

12 січня в 13:32

США розмістять у Польщі понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки. У Кремлі прокоментували перекидання військ.

Солдаты США в Польше
Пєсков побоюється американських танків у Польщі
Радіо Польща
У Росії розглядають розміщення в Польщі американських танків і бронетехніки як загрозу її інтересам і безпеці, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми дивимося на це як на загрозу для нас. Це дії, які загрожують нашим інтересам, нашій безпеці", - сказав представник Володимира Путіна.

На уточнююче питання, чи розцінюють перекидання тисячі американських військових в Польщу в якості реальної загрози або ж це просто викликає роздратування Росії, Пєсков відповів: "Тисяча або 10 тисяч (військовослужбовців) - мова йде про нарощування військової присутності, і тут нема чого додавати".

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6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнаннябронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги військові Польща американець
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