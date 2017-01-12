У Кремлі розцінили перекидання американських танків до Польші як загрозу

США розмістять у Польщі понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки. У Кремлі прокоментували перекидання військ.

Пєсков побоюється американських танків у Польщі Радіо Польща

У Росії розглядаютьяк загрозу її інтересам і безпеці, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми дивимося на це як на загрозу для нас. Це дії, які загрожують нашим інтересам, нашій безпеці", - сказав представник Володимира Путіна.

На уточнююче питання, чи розцінюють перекидання тисячі американських військових в Польщу в якості реальної загрози або ж це просто викликає роздратування Росії, Пєсков відповів: "Тисяча або 10 тисяч (військовослужбовців) - мова йде про нарощування військової присутності, і тут нема чого додавати".

6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнаннябронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.