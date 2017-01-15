У Кремлі прокоментували інформацію про можливу зустріч Трампа з Путіним

Офіційний представник Трампа назвав повідомлення про зустрічі в Рейк'явіку фальшивкою. Пєсков взагалі нічого не сказав.
"Поки ніяких переговорів про зустріч немає", - сказав Пєсков.
Раніше британська The Sunday Times повідомила, що обраний президент США Дональд Трамп планує провести зустріч в Рейк'явіку з главою РФ Володимиром Путіним.
За інформацією газети, Трамп і його команда повідомили британським властям, що перша закордонна поїздка нового президента США буде організована для зустрічі з російським лідером і відбудеться в столиці Ісландії, як це було три десятиліття тому на переговорах Рональда Рейгана і Горбачова в цьому місті.
Офіційний представник обраного президента США Шон Спайсер спростував повідомлення про те, що Дональд Трамп після вступу на посаду планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Рейк'явіку.
"Це неправда. Інформація на 100% фальшива", - написав Спайсер у своєму твіттері.DT.UA , РИА Новости ,