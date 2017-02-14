У кандидата Трампа на посаду міністра торгівлі США проблеми через зв'язки з Китаєм - FT

Росс вирішив не позбуватися бізнесу, який він веде з Пекіном.

У кандидата в міністри торгівлі США знайшовся бізнес з Китаєм. Flickr/Business & Finance

Вілбур Росс, кандидатуру якого президентвисунув на посаду міністра торгівлі США, постав перед питанням про потенційний конфлікт інтересів, який виник через його зв'язки з державним інвестиційним фондом Китаю.

Про це повідомляє Financial Times. В 2011 році мільярдер, який став політиком, і "Китайська інвестиційна корпорація" разом інвестували мільярд доларів в компанію Diamond S Shippin, яка займається танкерним транспортуванням нафти. Россу належить 32% в компанії, і він чомусь вирішив не продавати їх через початок своєї політичної кар'єри у адміністрації Трампа.

"Китайська інвестиційна корпорація" - один з найбільших фондів Пекіна, який проводить операції закордоном. Їй належить 9% транспортної компанії. Росс займе ключову позицію на переговорах адміністрації Трампа з Китаєм з питань інвестицій і торгівлі, якщо його кандидатуру затвердить Сенат.

Але юристи кажуть, що зв'язки Росса з китайським урядовим фондом можуть вплинути на здатність головного економічного радника Трампа вести суперечки з Пекіном.

"Через це співінвесторство, неупередженість Росса в роботі над справами, пов'язаними з Китайською інвестиційною корпорацією, може бути поставлена під сумнів. Тому він повинен відмовитися від будь-яких операцій, пов'язаних з фондом", - сказала професор юриспруденції Вашингтонського університету Кетлін Кларк.

За словами колишнього юриста Білого дому з питань етики, який працював в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, збереження 32% компанії Diamond S Shipping робить Росса нездатним вести участь у широкому спектрі питань торговельної політики. Адже вона напряму може впливати на його бізнес.

Представник Росса сказав, що представник адміністрації Трампа з питань етики дозволив йому зберегти Diamond S Shipping. При цьому він зазначив, що участь "Китайської інвестиційної корпорації" обмежується роллю "пасивного міноритарного інвестора". До того ж, сам Росс, ставши міністром торгівлі США, не буде брати жодної участі в управлінні компанією.

Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку через обговорення санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірного розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію.