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У Греції помер російський консул

9 січня в 22:54

В МЗС РФ запевняють, що консул помер від природних причин.

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В Афінах помер російський посол

Завідувач консульським відділом посольства РФ в Греції Андрій Маланін помер від природних причин, повідомили ТАСС в російському диппредставництві в Афінах.

Раніше грецькі ЗМІ повідомили про смерть російського дипломата. За інформацією преси, Маланін в понеділок не вийшов на роботу. Пізніше тіло завідувача консульським відділом було виявлено в його квартирі в Афінах.

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27 грудня в Казахстані знайдений мертвим співробітник Генконсульства Росії.

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Теги Росія помер Греція природа консул квартира робота тіло Казань мер понеділок посол МЗС ЗМІ
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