У Греції помер російський консул

В МЗС РФ запевняють, що консул помер від природних причин.

В Афінах помер російський посол

Завідувач консульським відділом посольства РФ в Греції Андрій Маланін помер від природних причин, повідомили ТАСС в російському диппредставництві в Афінах.

Раніше грецькі ЗМІ повідомили про смерть російського дипломата. За інформацією преси, Маланін в понеділок не вийшов на роботу. Пізніше тіло завідувача консульським відділом було виявлено в його квартирі в Афінах.

27 грудня в Казахстані знайдений мертвим співробітник Генконсульства Росії.