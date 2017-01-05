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У Франції затримали екс-прем'єра Косово

5 січня в 04:47

Харадіная затримали на підставі ордера, який ще в 2004 році видала Сербія.

Косово
Поліція Франції по сербському ордером затримала екс-прем'єра Косово.
У Франції поліція затримала колишнього прем'єр-міністра республіки Косово Рамуша Харадіная.

Він був затриманий в середу, 4 січня, на підставі ордера, виданого Сербією в 2004 році, повідомляє Reuters.

У Сербії колишній польовий командир (1998-1999 роки) Харадінай вважається військовим злочинцем. Він виконував обов'язки прем'єра в 2004 і 2005 роках.

У 2012 році його виправдав Гаазький трибунал. Харадінай звинувачували у військових злочинах проти сербського, циганського та албанського населення в 1998 році.

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Республіка Косово проголосила незалежність від Сербії в 2008 році, її визнали в 100 країнах світу. Винятками стали Сербія і Росія, які блокують вступ республіки в ООН.

У жовтні 2015 ЄС і Косово підписали угоду про стабілізацію та асоціацію, в рамках якої Брюссель зміцнює зв'язки з Пріштіною в обмін на реформи, спрямовані на наближення Косово до стандартів Євросоюзу. 21-го січня угода була ратифікована.

Президент Косово Хашим Тачі пообіцяв виборцям, що створить "нове європейське Косово, яке стане частиною Європейського союзу і НАТО".

За матеріалами: DT.UA
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