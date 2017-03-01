У "чорному списку" МВС Білорусі перебувають 300 тис. українців

Заборонити в'їзд попросила Росія.
Міністр також прокоментував затримання українського письменника Сергія Жадана.
"Ми зобов'язані виявляти таких громадян і затримувати. І затримали, тому що міліція працює добре. А сталося це вночі, оскільки інформація надійшла вночі про те, що в Білорусі перебуває людина, пов'язана з тероризмом. Чекати до ранку не могли, — заявив Ігор Шуневич.
Раніше український письменник Сергій Жадан повідомив, що його затримали в Мінську, протримали ніч в камері, після чого заборонили в'їзд в республіку на невизначений термін. За словами Жадана, це пов'язано з тим, що його підозрюють у Росії в "терористичній діяльності", а Білорусь перебуває з РФ в одній візовій зоні.
Рішення про скасування депортації українського письменника Сергія Жадана з Білорусі брали "на вищому рівні", заявив начальник департаменту громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун.Tut.by