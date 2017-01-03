У Чилі розбушувалися лісові пожежі

МВС країни оголосило "червоний" рівень небезпеки.

У Чилі горять ліси

На півночі Чилі вирують лісові пожежі , 2 січня вогняна стихія знищила не менше 100 житлових будинків. Близько 200 осіб були евакуйовані, майже 50 тисяч будинків залишилися без електроенергії в комунах Вальпараїсо, Касабланка і Альгарробо. МВС Чилі оголосив "червоний" рівень небезпеки, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на чилійський телеканал Caracol TV.

За даними телеканалу, в результаті природного пожежі постраждали щонайменше 19 людей, більшість з них отруїлися димом. Про жертви поки не повідомляється.

Пожежа частково локалізована, проте її посилюють сильні спека та вітер. Гасять пожежу за допомогою літаків.

Президент Чилі Мішель Бачелет у Twitter вже висловила співчуття постраждалим в стихії.

Protocolos de emergencia se encuentran activados en incendio que afecta a comuna de Valparaíso. Mi solidaridad con las personas afectadas. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 2 січня 2017 р.

Як повідомлялося, в США в грудні кількість жертв від лісових пожеж у штаті Тенессі досягла 13 осіб. Це рекордний показник жертв серед цивільного населення за останні 13 років.

Нагадаємо, наприкінці листопада масштабні лісові пожежі охопили ізраїльське місто Хайфа. Сотні тисяч жителів були евакуйовані з найбільш небезпечних районів міста, інфраструктурі Хайфи завдано істотної шкоди.

24 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про направлення двох літаків Ан-32 в Ізраїль. Пожежна авіація України допомагала боротися з пожежею в Хайфі. Для гасіння пожеж авіацію виділили також Греція, Італія, Туреччина, Хорватія, Росія та Кіпр.