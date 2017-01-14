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У Білому домі назвали дату останнього брифінгу Обами

14 січня в 11:36

Обама проведе свій останній брифінг за два дні перед інавгурацією Трампа.

Барак Обама1
Обама проведе свою останню прес-конференцію в Білому домі 18 січня
oecd.org

Президент США Барак Обама проведе в середу, 18 січня, свою останню прес-конференцію в якості глави держави, повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

"У середу президент США проведе останню прес-конференцію в якості президента США тут, в залі для брифінгів", - сказав він.

Ернест підтвердив інформацію про те, що Обама запросив новообраного президента Дональда Трампа з дружиною в Білий дім на чай перед церемонією інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Це давня традиція в США запрошувати наступників в Білий дім зранку в день інавгурації.

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Раніше повідомлялося, що свою промову Обама, чиє президентство підходить до завершення, почав зі спогадів про початок своєї кар'єри в Чикаго і слів про те, що США рухаються вперед, навіть якщо іноді здається, що вони роблять крок назад.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги США президент Обама
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