У Берліні затримали тунісця по справі теракту на ярмарку

Номер телефону затриманого був збережений в терориста Аніса Амрі.
Берлінська поліція затримала 40-річного тунісця за підозрою в причетності до теракту на різдвяному ярмарку 19 грудня.
Видання Deutsche Welle повідомило, що чоловік був затриманий сьогодні вранці, 28 грудня, після обшуків у нього вдома в районі Темпельхоф. Його ім'я у поліції не повідомили.
У прокуратурі заявили, що номер телефону затриманого був збережений в терориста Аніса Амрі. Слідство припускає, що чоловік може бути замішаний у злочині.
Питання про арешт підозрюваного буде вирішено протягом доби.
Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.
Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".
Детальніше про берлінський теракт читайте в матеріалі DT.UA "Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні: головне".DT.UA , Deutsche Welle ,