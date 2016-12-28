У Берліні затримали тунісця по справі теракту на ярмарку

Номер телефону затриманого був збережений в терориста Аніса Амрі.

У Берліні затримали вихідця з Тунісу, який може бути причетний до теракту 19 грудня Українська правда

Берлінська поліція затримала 40-річного тунісця за підозрою в причетності до теракту на різдвяному ярмарку 19 грудня.

Видання Deutsche Welle повідомило, що чоловік був затриманий сьогодні вранці, 28 грудня, після обшуків у нього вдома в районі Темпельхоф. Його ім'я у поліції не повідомили.

У прокуратурі заявили, що номер телефону затриманого був збережений в терориста Аніса Амрі. Слідство припускає, що чоловік може бути замішаний у злочині.

Питання про арешт підозрюваного буде вирішено протягом доби.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Детальніше про берлінський теракт читайте в матеріалі DT.UA "Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні: головне".