Туск назвав Меркель та Олланда ініціаторами продовження санкцій проти Росії

Лідери Німеччини і Франції відреагували на бездіяльність Кремля в реалізації Мінських угод.

Меркель і Олланд не помітили бажання РФ виконувати свою частину зобов'язань за Мінськими угодами kmv.gov.ua

Європейський Союз пролилина півроку завдяки послідовній позиції президента Франції Франсуа Олланда і федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Канцлер Меркель і президент Олланд дали свою оцінку нормандському процесу врегулювання конфлікту в східній частині України. Їх чітка рекомендація полягала в тому, що, оскільки Росія досі не виконала Мінські угоди, санкції мають бути продовжені ще на шість місяців", – заявив Туск на засіданні Європарламенту в середу, 18 січня.

Окремо політик зупинився на питанні ратифікації Нідерландами Угоди про Асоціацію Україна-ЄС.

"Це рішення є відповіддю на занепокоєння, висловлені голландськими виборцями минулого року. Тепер відповідальність лежить на Нідерландах", – зазначив голова Євроради, підкресливши, що ратифікація Угоди важлива не тільки для України, але й для Європейського Союзу.

"Ратифікація вкрай важлива для геополітичного становища Європи і довіри до неї. Ми зробили все, що могли, аби допомогти врятувати Угоду про Асоціацію, вже ратифіковану 27 державами-членами та Європейським Парламентом. Тепер м'яч на стороні Нідерландів", – підсумував Туск.

Нагадаємо, в грудні лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців.

Перед цим голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що обраний президент США Дональд Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкцій. Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.

Санкції, введені ЄС в 2014 році відповідь на анексію Криму і збройну агресію РФ в Донбасі, передбачають скорочення співпраці з Росією у сфері фінансів, оборони та енергетики.