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Туреччина розкритикувала позицію США щодо сирійського питання

14 січня в 23:28

Анкара не захотіла запрошувати на переговори щодо Сирії курдських бойовиків.

Чавушоглу
МЗС Туреччини не хоче залучати курдів до переговорів по Сирії
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу піддав різкій критиці бажання США залучити до переговорах по Сирії представників Робочої партії Курдистану.

Коментуючи слова представника Держдепартаменту США Марка Тонера про необхідність участі курдських сепаратистів у мирних переговорах по Сирії, Чавушоглу сказав: "Нехай тоді США, запросять до діалогу і представників ІДІЛ", передає агентство Анадолу.

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Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російська сторона погодилася, що Сполучені Штати повинні брати участь у переговорах про політичне майбутнє Сирії в столиці Казахстану Астані в кінці цього місяця.

За матеріалами: Агентство Анадолу
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Теги Сирія США переговори Туреччина курди міністр майбутнє політика Місяць російська столиця Казань
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