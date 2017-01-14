Туреччина розкритикувала позицію США щодо сирійського питання

Анкара не захотіла запрошувати на переговори щодо Сирії курдських бойовиків.
Коментуючи слова представника Держдепартаменту США Марка Тонера про необхідність участі курдських сепаратистів у мирних переговорах по Сирії, Чавушоглу сказав: "Нехай тоді США, запросять до діалогу і представників ІДІЛ", передає агентство Анадолу.
Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російська сторона погодилася, що Сполучені Штати повинні брати участь у переговорах про політичне майбутнє Сирії в столиці Казахстану Астані в кінці цього місяця.Агентство Анадолу