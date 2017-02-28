Туреччина попросила підтримки США в наступі на Ракку

Вільна сирійська армія хоче відібрати у курдів статус головного союзника США в сирійському конфлікті.

Туреччина сподівається на підтримку США під час наступу на Ракку mignews.com.ua

Туреччина разом з підтримуваною нею Вільною сирійською армією попросили допомоги у американців в наступі на Ракку. Такхоче випередити Сирійську демократичну армію, яка вважається головним союзником США в регіоні і включає в себе курдське ополчення, повідомляє Bloomberg

Видання зазначає, що у турецької влади два основних інтереси в захопленні головного міста "Ісламської держави" в Сирії. По-перше, так вони зможуть послабити позиції курдів і не дати їм заснувати автономію на півночі Сирії. Така автономія, на думку турецьких чиновників, може підштовхнути турецьких курдів до продовження боротьби за автономію усередині країни.

По-друге, в Анкарі сподіваються, що підтримувана нею Вільна сирійська армія зможе отримати максимальний вплив для подальшого політичного впливу в переговорах про майбутнє країни.

Проте Сполучені Штати не обов'язково вирішать підтримувати свого союзника по НАТО. На те є кілька причин, серед яких переважаючі сили Сирійської демократичної армії. Військові експерти вважають, що тільки Сирійська демократична армія разом з курдами зможе швидко відвоювати Ракку. Іншим сторонам, включно з протурецької опозицією знадобиться багато часу. При цьому, для наступу на головну твердиню "Ісламської держави" в Сирії, турецькі війська повинні будуть пройти через підконтрольні курдам райони. А це може призвести до сутичок між загонами.

Туреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату" на території Сирії у серпні минулого року. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, очолювана США коаліція, знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків. Під час військових дій в Сирії загинули 310 тисяч осіб.

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