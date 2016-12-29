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Третій "чорний ящик" російського Ту-154 зруйнований – ЗМІ

29 грудня в 10:55

Плівка самописця сильно деформована.

Ту-154
Третій бортовий самописець Ту-154 дублює параметри двох інших
Міноборони РФ
Третій "чорний ящик", що знаходився в хвості літака Ту-154 Міноборони РФ, який зазнав аварії в Чорному морі, зруйнований, повідомляє "ТАСС" з посиланням на джерело в силових структурах.

"Від третього чорного ящика виявлена плівка, що свідчить про його руйнування", - повідомило джерело.

Як уточнили в силових структурах, третій бортовий самописець дублює параметри двох інших, які перебувають в Москві.

"Виявлена його плівка, яка сильно деформована, але вона підлягає розшифровці", - додав співрозмовник.

Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного і основного (параметричного) - задовільний. Їх розшифровку планують завершити найближчим часом.

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Раніше повідомлялося, що експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".

За матеріалами: ТАСС
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Теги Росія Міноборони Сочі катастрофа
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