Третій "чорний ящик" російського Ту-154 зруйнований – ЗМІ

Плівка самописця сильно деформована.
"Від третього чорного ящика виявлена плівка, що свідчить про його руйнування", - повідомило джерело.
Як уточнили в силових структурах, третій бортовий самописець дублює параметри двох інших, які перебувають в Москві.
"Виявлена його плівка, яка сильно деформована, але вона підлягає розшифровці", - додав співрозмовник.
Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного і основного (параметричного) - задовільний. Їх розшифровку планують завершити найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.
Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.
Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".ТАСС