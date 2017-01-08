Транспортне сполучення в Стамбулі паралізовано сильними снігопадами

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Через скасування кількох сотень рейсів в аеропорту Ататюрка залишилось близько 20 тисяч пасажирів.

У Стамбулі випало понад 60 сантиметрів снігового покриву

Несподіванопаралізували транспортне сполучення в Стамбулі, де випало приблизно 65 см снігу.

Як повідомляє Російська служба BBC, посилаючись на інформацію турецького агентства Анадолу, з міжнародних аеропортів Стамбула в цілому скасовано 800 авіарейсів. Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 610 рейсів.

Наголошується, що в аеропорту імені Ататюрка накопичилося близько 20 тисяч пасажирів. За інформацією Hürriyet Daily News, компанія Turkish Airlines отемнила всі внутрішні перельоти до 5 годин вечора 8 січня.

У той же час, берегова охорона призупинила рух суден, що йдуть через протоку Босфор, що є однією з найбільш завантажених морських артерій світу.

Поромне сполучення між європейською та азіатською частинами Стамбула також зупинено.

Раніше The Guardian писало, що сильні снігопади і низькі температури заморозили рух на дорогах і в небі, паралізували переправи і відібрали життя більше десятка людей по всій Європі.

Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів за всіма напрямами. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин.