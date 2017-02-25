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Трамп звинуватив ЗМІ в замовчуванні про його успіхи на посту президента

25 лютого в 17:53

Критика на адресу американських медіа з боку Трампа триває.

Трамп ЦРУ
Трамп звинуватив ЗМІ у тому, що вони не повідомили про зменшення держборгу США за перший місяць його президентства
VOA
Президент США Дональд Трамп звинуватив американські медіа в тому, що вони не висвітлили те, що державний борг країни в перший місяць його президентства зменшився на $ 12 мільярдів.

"ЗМІ не повідомили, що державний борг за мій перший місяць зменшився на $ 12 млрд, а держборг після першого місяця Обами збільшився на $ 200 млрд", - написав Трамп в Twitter.

 

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Раніше повідомлялося, що на традиційний щоденний брифінг в Білому домі у п'ятницю, 24 лютого, не пустили ряд журналістів авторитетних видань.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Обама борг ЗМІ
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