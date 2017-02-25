Трамп звинуватив ЗМІ в замовчуванні про його успіхи на посту президента

Критика на адресу американських медіа з боку Трампа триває.
"ЗМІ не повідомили, що державний борг за мій перший місяць зменшився на $ 12 млрд, а держборг після першого місяця Обами збільшився на $ 200 млрд", - написав Трамп в Twitter.
The media has not reported that the National Debt in my first month went down by billion vs a 0 billion increase in Обама first mo.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 лютого 2017 р.
Раніше повідомлялося, що на традиційний щоденний брифінг в Білому домі у п'ятницю, 24 лютого, не пустили ряд журналістів авторитетних видань.DT.UA