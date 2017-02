Трамп звинуватив ЗМІ в замовчуванні про його успіхи на посту президента

Президент СШАзвинуватив американські медіа в тому, що вони не висвітлили те, що державний борг країни в перший місяць його президентства зменшився на $ 12 мільярдів.

"ЗМІ не повідомили, що державний борг за мій перший місяць зменшився на $ 12 млрд, а держборг після першого місяця Обами збільшився на $ 200 млрд", - написав Трамп в Twitter.

The media has not reported that the National Debt in my first month went down by billion vs a 0 billion increase in Обама first mo.