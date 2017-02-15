Трамп знав про обман Флінна протягом декількох тижнів

При цьому американський президент не зробив спроб усунення свого помічника.
В Білому домі підтвердили, що Пенс не мав "повної інформації про дії Флінна, тоді як Трамп був обізнаний про дії свого радника. При цьому Трамп не вчинив дій по усуненню свого радника від обов'язків.
Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.DT.UA