Трамп поводиться як людина, яка не контролює ситуацію - NYT

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За перші два тижні президенства він встиг посваритися з союзниками і не помітити провокації суперників.

Трамп встиг за два тижні посваритися з Австралією і Мексикою. sgtphoto / Depositphotos

За останні кілька місяців розумних людей тривожило те, що адміністраціяможе втягнути США у іноземну кризу, а може навіть і у війну.

Частково ці страхи пояснюються схильністю нового президента до пихи і чванства, які йдуть на користь рейтингам Fox News і сайту Breitbrat, але дуже шкодять, коли йдеться про розмови з іноземними урядами. Але вони також відображають холодний погляд на стимули, перед якими постане нова адміністрація. Коли робочий клас зрозуміє, що обіцянки Трампа створити робочі місця і доступну систему охорони здоров'я були не щирі, іноземні відволікаючі фактори почнуть здаватися привабливими.

Про це на сторінках видання New York Times пише оглядач Пол Кругман, який вважає, що найвірогіднішим конфліктом може стати суперечка з Китаєм за острови в Південно-Китайському морі.

"Але війні з Китаєм доведеться, мабуть, зачекати. Спочатку буде Австралія. І Мексика. І Іран. А ще Євросоюз (Але не Росія)", - іронізує автор.

Він додає, що конфронтація з Австралією була найбільш яскраво висвітлена в пресі, мабуть тому, що вона здається найбільш безпричинною. Австралія, зрештою, лишається найбільш вірним другом Америки. Це країна яка знову і знову ставала на бік Вашингтона. І допомога Австралії буде критично необхідна, якщо раптом справа дійде до конфронтації з Китаєм.

Але ж ера Трампа почалася. В телефонній розмові з австралійським прем'єр-міністром Малкольмом Турнбуллом президент США хвалився своєю перемогою на виборах, а потім розкритикував угоду з про прийом частини біженців, притулок яким надає Австралія. Він фактично в розмові звинуватив Турнбулла у відправці на американську землю "наступного бостонського підривника". А потім Трамп кинув слухавку після 25 хвилин розмови.

"Ну, Трамп хоча б не пригрозив Австралії вторгненням. На жаль, у розмові з президентом Мексики Енріке Пенья він саме це і зробив. Як повідомляє Associated Press, він сказав демократично обраному лідеру сусідньої країни: "У вас там багато поганих людей. І ви не дуже стараєтеся, щоб стримати їх. Думаю, ваші військові налякані. А наші ні, тому я можу відправити їх до вас, щоб вони про все подбали", - цитує оглядач Трампа.

Автор нагадує, що в історії між США і Мексикою були збройні конфлікти. Але Білий дім зараз намагається виправдати слова президента США, пояснюючи, що це був жарт. В це важко повірити, якщо пригадати слова Трампа про те, що Мексика повинна заплатити за побудову стіни на кордоні.

Скандальні розмови з Мексикою і Австралією затьмарили значно гіршу війну слів з Іраном, який провів ракетні випробування в неділю. Це, безумовно, має вигляд провокації. Але заява Білого дому про те, він "починає стежити за Іраном", викликає запитання, що саме малося на увазі. Зважаючи на те, як нова адміністрація відштовхує союзників, навряд чи вдасться переконати їх разом запровадити санкції.

"То що, ми збираємося воювати?" - ставить запитання оглядач.

Також він візначає неймовірний контраст у реакціях на поведінку Ірану і іншу, значно серйознішу провокацію. Росія посилила війну проти України. Сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США допомогти Україні. Дивно, але Білий дім нічого не сказав про дії Росії.

"Це перестає дивувати, чи не так?" - іронізує автор.

А тим часом, новий голова Національної торговельної ради США Пітер Наварро звинуватив Німеччину в тому, що вона використовує США з їхньою "недооціненою валютою". На цю тему можна почати цікаву економічну суперечку, але урядові чиновники навряд чи робили б подібні заяви, якби не збиралися почати торговельну війну. Тож питанням лишається, чи збирається Вашингтон почати таке протистояння з Берліном.

"Насправді, ця адміністрація не готова на всіх фронтах. Конфронтаційні телефонні розмови Трампа не здаються такими, які б опиралися на економічну чи політичну стратегію. Хитрі схеми не передбачають вихваляння виборчими успіхами і скаргами на критику ЗМІ чи натовпи невдоволених", - йдеться в статті.

На думку автора, поведінка Трампа нагадує вчинки людини, яка не контролює ситуацію і навіть не приховує своїх відчуттів через особисту незахищеність. Його перші два тижні президенства були суцільним хаосом. І справи лише погіршуються через те, що він реагує на кожену критику, а це призводить до ще більшої критики. Америка і світ не зможуть довго це терпіти.

"Подумайте, якщо у вас є працівник, який так поводиться, ви його негайно звільните з посади і порадите звернутися за консультацією до фахівців. А цей чоловик - головнокомандувач найсильнішої армії у світі", - йдеться в статті.

Тим часом, США послабили санкції проти ФСБ Росії. Тепер можна здійснювати "деякі види операцій з ФСБ", які раніше були заборонені. Зокрема, дозволені операції щодо ліцензування експорту в області електроніки. Згодом у Білому домі назвали пом'якшення санкцій проти ФСБ "формальними діями".