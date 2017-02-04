Трамп послабив нагляд над американськими банками

Американський президент послабив регулювання банків США.
Указ передбачає перегляд закону Додда-Франка, прийнятий після кризи 2008 року. Прийнятий у 2010 році закон обмежує інвестиції банків в торгівлю цінними паперами, також він зобов'язував фінансові інститути збільшити частку власного капіталу, щоб знизити ризики за кредитами. Це дозволило вийти з найважчої фінансової кризи з часів Великої депресії.
Фінансові ринки позитивно сприйняли указ Трампа про лібералізацію банківського регулювання, штовхнувши акції банків вгору.
Трамп часто критикував цей закон. "У мене є багато людей, які володіють гарними підприємствами, і вони не можуть позичати гроші ... тому що банки просто не дозволить їм брати кредити через правила і положення закону Додда-Франка ", - заявив Трамп під час підписання указу.
Водночас, опоненти Трампа побоюються, що даний указ може знову завести банки в кризову ситуацію.
"Банкіри і лобісти Уолл-стріт, чия жадібність і нерозсудливість майже зруйнували цю країну, можуть святкувати, частуючи один одного шампанським, але американський народ не забув фінансової кризи 2008 року, і вони не забудуть, що сталося сьогодні", - сказала сенатор-демократ Елізабет Уоррен.
Раніше Трамп підписав указ про різке скорочення регулювання бізнесу.Reuters