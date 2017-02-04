Трамп послабив нагляд над американськими банками

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Американський президент послабив регулювання банків США.

Трамп послабив контроль над банками news.yahoo.com

Президент США Дональд Трамп підписав указ про послаблення регулювання діяльності американських банків.

Указ передбачає перегляд закону Додда-Франка, прийнятий після кризи 2008 року. Прийнятий у 2010 році закон обмежує інвестиції банків в торгівлю цінними паперами, також він зобов'язував фінансові інститути збільшити частку власного капіталу, щоб знизити ризики за кредитами. Це дозволило вийти з найважчої фінансової кризи з часів Великої депресії.

Фінансові ринки позитивно сприйняли указ Трампа про лібералізацію банківського регулювання, штовхнувши акції банків вгору.

Трамп часто критикував цей закон. "У мене є багато людей, які володіють гарними підприємствами, і вони не можуть позичати гроші ... тому що банки просто не дозволить їм брати кредити через правила і положення закону Додда-Франка ", - заявив Трамп під час підписання указу.

Водночас, опоненти Трампа побоюються, що даний указ може знову завести банки в кризову ситуацію.

"Банкіри і лобісти Уолл-стріт, чия жадібність і нерозсудливість майже зруйнували цю країну, можуть святкувати, частуючи один одного шампанським, але американський народ не забув фінансової кризи 2008 року, і вони не забудуть, що сталося сьогодні", - сказала сенатор-демократ Елізабет Уоррен.

Раніше Трамп підписав указ про різке скорочення регулювання бізнесу.