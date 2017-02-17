Трамп пообіцяв посилити американську армію

Президент США вважає, що техніка і озброєння, якими володіє армія, вже застаріли.

Трамп збирається вести зовнішню політику з позиції сили news.yahoo.com

Президент СШАповідомив про наміри працювати над зміцненням обороноздатності країни, в тому числі, щоб мати можливість проводити зовнішню політику з позиції сили.

"Я прагну до миру. Але цей мир повинен забезпечуватися таким чином, щоб ми мали в нашому розпорядженні силу", – заявив Трамп на прес-конференції у Вашингтоні в четвер, 16 лютого.

При цьому президент висловив надію, що йому доведеться вирішувати зовнішньополітичні питання виключно політико-дипломатичним шляхом.

"Сподіваюся, що мені ніколи не доведеться вдатися до збройної сили", – зазначив Трамп.

Президент уточнив, що Білий дім працює в цьому напрямку в тісній взаємодії з Сенатом і Пентагоном. За словами Трампа, у США повинна з'явитися така армія, якої "ще ніколи не було".

Він назвав техніку й озброєння, які мають збройні сили, застарілими. Тому армія США, на думку Трампа, на сьогоднішній день не має в своєму розпорядженні достатніх можливостей.

Раніше Джеймс Меттіс заявляв, що у Вашингтоні не збираються відмовлятися від ведення переговорів з Москвою з позиції сили. При цьому США готові для відновлення співробітництва з Росією, не змінюючи такої позиції.

Голова Пентагону також зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.

"Американський платник податків більше не в змозі нести на собі співставну частку у захисті західних цінностей. Американці не можуть дбати про безпеку ваших дітей більше, ніж ви самі", - заявив Меттіс на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 15 лютого.