Трамп обговорить з розвідкою російські кібератаки

Брифінг президента США і очільників розвідувальних служб країни призначено на п'ятницю.
Під час зустрічі Трамп має намір обговорити кібератаки, здійснені під час президентських виборів у США.
""Розвідувальний" брифінг на тему "російського хакерства" відкладено до п'ятниці. Можливо, на заведення справи потрібно більше часу. Дуже дивно!", - написав Трамп.
Президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.
Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.
За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.
7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.
15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася в президентські вибори в США.DT.UA