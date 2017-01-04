Трамп обговорить з розвідкою російські кібератаки

Брифінг президента США і очільників розвідувальних служб країни призначено на п'ятницю.

Дональд Трамп візьме участь у "розвідувальному" брифінгу, присвяченому російським кібератакам Flickr/ Gage Skidmore

Новообраний президент СШАпланує зустріч із представниками розвідувальних служб країни. Брифінг повинен відбутися вже цієї п'ятниці, 6 січня, повідомив на своїй сторінці в Twitter президент.

Під час зустрічі Трамп має намір обговорити кібератаки, здійснені під час президентських виборів у США.

""Розвідувальний" брифінг на тему "російського хакерства" відкладено до п'ятниці. Можливо, на заведення справи потрібно більше часу. Дуже дивно!", - написав Трамп.

Президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася в президентські вибори в США.