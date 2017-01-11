Трамп не відмовився від ідеї побудувати стіну на кордоні з Мексикою за її рахунок

За словами Трампа, формальними питаннями в цьому напрямі займається майбутній віце-президент Пенс.

Трамп у черговий раз зізнався в любові до народу Мексики Flickr/ Gage Skidmore

Обраний президент СШАстверджує, що він як і раніше має намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою відразу ж після приходу до влади.

"Ми будуватимемо стіну, і я не хочу чекати", – заявив політик на прес-конференції в середу, 11 січня. Трамп уточнив, що відповідальним за вирішення формальних питань є майбутній віце-президент Майк Пенс.

Обраний президент підкреслив, що компенсувати витрати на будівництво стіни повинна буде мексиканська сторона.

"Я не знаю, в якій формі це може бути. Це може бути у формі податку або просто виплати", – припустив Трамп. При цьому він в черговий раз заявив, що "любить мексиканський народ", але все ж має намір захистити громадян США від нелегальної міграції.

Нагадаємо, що в ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримувати нелегальних іммігрантів. Однак на початку січня 2016 року CNN повідомило, що перехідна команда Трампа хоче отримати гроші на стіну через Конгрес, а не від Мексики. На це Трамп заявив, що все одно змусить Мексику заплатити, але пізніше.

При цьому офіційний Мехіко категорично відмовляється розглядати питання фінансування будівництва стіни на кордоні зі США.