Трамп не побачив нічого поганого в діях Флінна

Екс-радник президента США вчинив неправильно по відношенню до віце-президента Пенса.

Президент СШАзаявив, що його колишній радник з питань національної безпеки Майкл Флінн не зробив нічого поганого, спілкуючись з російським послом, але вчинив неправильно з віце-президентом Майком Пенсом.

"Флінн - хороша людина. Я попросив про його відставку. Те, що він зробив, не було неправильним. Неправильно було те, як інші люди, деякі з яких знаходяться в цій кімнаті, піднесли цю інформацію", – заявив Трамп на прес-конференції у четвер, 16 лютого.

За словами президента, "Флінн просто робив свою роботу, і це було нормально".

Єдиною помилкою Флінна Трамп назвав дезінформацію віце-президента.

"Справа в тому, що він не сказав віце-президенту все, як було. І це мене не влаштувало. Він неправильно вчинив по відношенню до віце-президента", - зазначив президент США.

Він також спростував повідомлення про те, що американська розвідка не надає йому всю повноту інформації.

"Будь-які твердження про те, що розвідувальне співтовариство США приховує інформацію і не представляє її в максимальній повноті президента США, не відповідає дійсності", – запевнив Трамп.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.