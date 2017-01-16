Трамп хоче виселити журналістів з Білого дому

ЗМІ виступають категорично проти цього.

Трамп хоче переселити пресу з Білого Дому

Адміністрація Дональда Трампа розглядає план "виселення" акредитованих журналістів з Білого дому в інше приміщення, повідомляє The Times

"Ми обговорювали його інтерес до розширення кількості брифінгів в Білому домі, коли обраний президент Дональд Трамп займе посаду. Його команда розгляне питання про перехід щоденних брифінгів із залу для преси Білого дому в набагато більший об'єкт на території комплексу Білого дому", - заявив глава Асоціації кореспондентів Білого (WHCA) будинку Джефф Мейсон

Представники преси виступають проти цих планів, вважаючи, що це перешкодить виконанню їх роботи.

Джефф Мейсон зустрівся з представником команди обраного президента Шоном Спайсер, щоб прояснити ці наміри. За його словами, на зустрічі обговорювалися питання доступу преси, місце для проведення брифінгів, а також ставлення Трампа до журналістів.

Як повідомлялося, в грудні 2016 році почалися массові протести в Польщі після скандального розгляду державного бюджету на 2017 рік. В ході засідання було прийнято рішення обмежити доступ журналістів до Сейму.