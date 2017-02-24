Торгівля Заходу з Росією падає, і санкції тут ні до чого - Der Spiegel

Видання аналізує, чому росіяни почали менше купувати німецьких товарів.

Торгівля з Росією падала б навіть без санкцій. Sputnik/ Vladimir Sergeev

представники бізнесу вже давно вимагають зняття санкції проти Росії, заявляючи, що вони нібито шкодять товарообігу між країнами і б'ють по німецьким робочим місцям. Але чи дійсно це так?

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, нагадуючи, що прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер теж активно виступав за зняття санкцій з Росії, вказуючи на економічні наслідки від Brexit і перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. За його словами, Берлін не може собі дозволити "одночасно сваритися з Лондоном, Москвою і Вашингтоном".

Якщо подивитися на обсяг товарообігу між Німеччиною і Росією в 2013, дійсно можна помітити серйозне падіння. Чотири роки тому він складав 38 мільярдів доларів, а зараз - лише 19 мільярдів. Таким чином, падіння склало 49,9%. Але Der Spiegel вказує, що справа не зовсім у санкціях.

Дані організації STATISTA свідчать, що експорт з Білорусі в Росію теж впав на 42,9%. Але ж Мінськ не запроваджував жодних санкцій. Білорусь лишається частиною інтеграційного проекту на чолі з Москвою під назвою Євразійський союз. Також скорочення торгівлі Росії з Китаєм у порівнянні з 2013 роком склало 33,8%. І санкції тут зовсім нідо чого.

Причина в тому, що в той час, як західний тиск націлився на великі державні компанії Росії, у російської економіки виникли інші болючі проблеми. Найголовніша з них - обвал цін на нафту. Ще восени 2014 року вона коштувала 100 доларів за барель, а зараз тримається на рівні, близькому до 50 доларів.

Видання нагадує, що торгівля енергоносіями - це головна стаття експорту Росії. Тож якщо в 2013 році Москва отримала від продажу нафти і газу 500 мільярдів доларів, то в 2015-му - лише 343,9 мільярдів.

"Іншими словами, у Росії і росіян стало менше грошей, які вони могли б витратити на купівлю іноземних товарів включно з німецькими", - йдеться в статті.

Видання вказує і на структурні проблеми російської економіки. Зростання ВВП на 6-7%, яке спостерігалися в Росії в перші роки президенства Володимира Путіна, лишилося в минулому. Ще до російського вторгнення в Україну і запровадження європейських і американських санкцій, у 2013 році, економічне зростання Росії сповільнилося до 1,3%.

Нещодавно у Європарламенті вимагали розширити санкції проти РФ у зв'язку з ескалацією в Донбасі. На думку більшості євродепутатів, нові жорсткі обмежувальні заходи проти Росії стали б симетричної реакцією ЄС на дії Кремля, який, за оцінками парламентарів, продовжує поставляти зброю і направляти підкріплення в зону конфлікту.