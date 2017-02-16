Топ Новини
<
>

Тіло брата Кім Чен Ина повернуть в КНДР

16 лютого в 10:42

Передача відбудеться після проведення медичної експертизи.

Ким Чон Нам
Тіло Кім Чен Нама передадуть відразу після проведення експертизи
Віце-прем'єр-міністр Малайзії Ахмад Захід Хаміді заявив, що його країна видасть тіло Кім Чен Нама Північній Кореї, відразу після проведення медичної експертизи. Міністр пообіцяв передати тіло через посольство найближчим родичам, як тільки поліція і медики виконають всі необхідні процедури, повідомляє Reuters.

Раніше влада КНДР виступили з вимогою видати тіло Кім Чен Нама.

Читайте також: Кім Чон Нама вбили всього за п'ять секунд - ЗМІ
Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомло одне з джерел в уряді США.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вбивство КНДР Корея спецслужби передача
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини