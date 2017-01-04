Тіллерсон висловив готовність відмовитися від акцій на $ 240 млн після призначення на посаду держсекретаря

Частина акцій Тіллерсон продасть, частина – передасть сліпий траст.

Рекс Тіллерсон втратить 3 мільйони доларів на продажу свого пакету акцій ExxonMobil Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

Колишній головний виконавчий директор нафтової корпорації ExxonMobilзаявив про готовність відмовитися від контролю над пакетом акцій компанії вартістю близько 240 мільйонів доларів у разі його призначення на посаду держсекретаря США.

За угодою з ExxonMobil, Тіллерсон заявив про намір продати понад 600 тисяч акцій компанії, якими він на даний момент володіє, а також передати в сліпий траст і відмовитися від дивідендів по 2 мільйонах акцій, які він мав отримати протягом найближчих 10 років, сказано в повідомленні корпорації від 4 січня.

Вищезазначеному трасту буде заборонено інвестувати в ExxonMobil, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Тіллерсон також відмовиться від більше 4,1 мільйона доларів бонусів, які він мав отримати протягом наступних трьох років, а також інших видів підтримки для топ-менеджменту компанії. У цілому Тіллерсон втратить близько 7 мільйонів доларів належних йому виплат, які він міг би отримати в тому випадку, якби залишався на посаді виконавчого директора.

Одноразовий платіж за акції трасту буде розрахований на підставі середньої ринкової вартості. У відповідності з вказівками федеральних регулюючих органів з питань етики, суму буде зменшено на 3 мільйони доларів.

За даними Bloomberg, Тіллерсон безпосередньо володіє 611 тисячами 87 акціями ExxonMobil на суму близько 55,5 мильйонів доларів, а також має право на додаткові 2 мільйони акцій на суму приблизно 184 мільйони доларів.

Нагадаємо, 15 грудня, головний виконавчий директор нафтової корпорації Exxon Mobil Рекс Тіллерсон, якому обраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду держсекретаря, заявив, що йде з корпорації.

Видання Washington Post писало, що незважаючи на всі застереження, переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп зупинився саме на Тіллерсоні у виборі нового держсекретаря. До цієї кандидатури з підозрою поставилися багато впливових республіканців, оскільки, очолюючи нафтову компанію, він багато років працював у Росії та на Близькому Сході.

Читайте про можливі причини і наслідки вибору Трампом кандидатури Тіллерсона на пост держсекретаря США в статті Михайла Гончара "Час тиранозаврів, або В чиїх руках Трамп*?"