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Тіллерсон висловив готовність відмовитися від акцій на $ 240 млн після призначення на посаду держсекретаря

4 січня в 23:08

Частина акцій Тіллерсон продасть, частина – передасть сліпий траст.

Рекс Тиллерсон1
Рекс Тіллерсон втратить 3 мільйони доларів на продажу свого пакету акцій ExxonMobil
Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies
Колишній головний виконавчий директор нафтової корпорації ExxonMobil Рекс Тіллерсон заявив про готовність відмовитися від контролю над пакетом акцій компанії вартістю близько 240 мільйонів доларів у разі його призначення на посаду держсекретаря США.

За угодою з ExxonMobil, Тіллерсон заявив про намір продати понад 600 тисяч акцій компанії, якими він на даний момент володіє, а також передати в сліпий траст і відмовитися від дивідендів по 2 мільйонах акцій, які він мав отримати протягом найближчих 10 років, сказано в повідомленні корпорації від 4 січня.

Вищезазначеному трасту буде заборонено інвестувати в ExxonMobil, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Тіллерсон також відмовиться від більше 4,1 мільйона доларів бонусів, які він мав отримати протягом наступних трьох років, а також інших видів підтримки для топ-менеджменту компанії. У цілому Тіллерсон втратить близько 7 мільйонів доларів належних йому виплат, які він міг би отримати в тому випадку, якби залишався на посаді виконавчого директора.

Одноразовий платіж за акції трасту буде розрахований на підставі середньої ринкової вартості. У відповідності з вказівками федеральних регулюючих органів з питань етики, суму буде зменшено на 3 мільйони доларів.

За даними Bloomberg, Тіллерсон безпосередньо володіє 611 тисячами 87 акціями ExxonMobil на суму близько 55,5 мильйонів доларів, а також має право на додаткові 2 мільйони акцій на суму приблизно 184 мільйони доларів.

Читайте також: Сенат може не підтримати кандидатуру Тіллерсона на посаду держсекретаря США - Держдеп

Нагадаємо, 15 грудня, головний виконавчий директор нафтової корпорації Exxon Mobil Рекс Тіллерсон, якому обраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду держсекретаря, заявив, що йде з корпорації.

Видання Washington Post писало, що незважаючи на всі застереження, переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп зупинився саме на Тіллерсоні у виборі нового держсекретаря. До цієї кандидатури з підозрою поставилися багато впливових республіканців, оскільки, очолюючи нафтову компанію, він багато років працював у Росії та на Близькому Сході.

Читайте про можливі причини і наслідки вибору Трампом кандидатури Тіллерсона на пост держсекретаря США в статті Михайла Гончара "Час тиранозаврів, або В чиїх руках Трамп*?"

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Тіллерсон Держдепартамент ExxonMobil
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