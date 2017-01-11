Тіллерсон розкритикував Обаму за недостатньо жорстку реакцію на анексію Криму РФ

Кандидат на посаду держсекретаря стверджує, що США повинні були надати Україні оборонні озброєння в 2014 році.

Рекс Тіллерсон ухилився від відповіді на питання, чи вважає він за Путіна військовим злочинцем Flickr/Chairman Edward Markey

Кандидат у держсекретарі США, якого на цю посаду рекомендував обраний президент Дональд Трамп заявив, що США повинні були більш рішуче реагувати на незаконну анексію Криму Росією в 2014 році. Зокрема, Вашингтон мав надати Києву негайну військову допомогу, щоб попередити подальшу російську агресію.

Недостатньо жорстка реакція США заохотила військове вторгнення РФ в український Донбас, зазначив Тіллерсон на слуханнях сенатського комітету із закордонних справ у середу, 11 січня.

Кандидат на посаду голови Держдепартаменту стверджує, що після введення санкцій за анексію Криму, Вашингтон мав порадити Україні перемістити армійські підрозділи до східного кордону, надавши їм оборонні озброєння, а також матеріали розвідки США і НАТО.

"Якщо Росія вдається до сили, вона вимагає пропорційної демонстрації сили. Щоб дати Росії зрозуміти, що більшого захоплення території не буде", – підкреслив Тіллерсон.

При цьому він вказав на необхідність вибудовувати стосунки з Кремлем.

"Ми ніколи не будемо друзями з Росією, оскільки вона не поділяє наші цінності. Але Росія може бути не ворогом, а хоча б недружнім противником... Володимир Путін хоче підняти вплив Росії до рівня СРСР. Росія доводить, що з нею повинні рахуватися, оскільки у неї є ядерна зброя... НАТО не без причин стурбований її відродженням. Питання таке: чи ми хочемо, щоб справи пішли ще гірше — або Росія заслуговує іншого ставлення?", – заявив Тіллерсон.

При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи вважає він військовим злочинцем президента РФ Володимира Путіна.

"Я б не став використовувати цей термін. Це дуже серйозні звинувачення, я б хотів мати більше інформації", – зазначив кандидат на посаду голови Державного департаменту США.

Тіллерсон також висловив стурбованість у зв'язку з російськими кібератаками на США, відзначивши необхідність ознайомитися з секретною частиною доповіді американських спецслужб.

Нагадаємо, 15 грудня, головний виконавчий директор нафтової корпорації Exxon Mobil Рекс Тіллерсон, якому обраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду держсекретаря, заявив, що йде з корпорації.

Видання Washington Post писало, що незважаючи на всі застереження, переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп зупинився саме на Тіллерсоні у виборі нового держсекретаря. До цієї кандидатури з підозрою поставилися багато впливових республіканців, оскільки, очолюючи нафтову компанію, він багато років працював у Росії та на Близькому Сході.

Читайте про можливі причини і наслідки вибору Трампом кандидатури Тіллерсона на пост держсекретаря США в статті Михайла Гончара "Час тиранозаврів, або В чиїх руках Трамп*?"