Сусідів Росії чекає важкий 2017 рік - RFERL

Оглядач звертає увагу на те, що риторика Кремля до України, Білорусі і інших країн стає агресивнішою перед Новим роком.

Сусідам Росії варто готуватися до посилення агресії в наступному році. Flickr/Bradjward

Відзначаючи 25-ту річницю формального розпаду, президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідерами кількох колишніх радянських республік, щоб закликати до нового духу інтеграції. І це прозвучало не як запрошення, а, швидше, як наказ.

Про це пише оглядач Radio Free Europe Radio Liberty Браян Вітмор у своїй статті. Він додає, що тим часом російські державні ЗМІ почали частіше транслювати матеріали, в яких критикують Білорусь, ставлять під сумнів її незалежність і застерігають, щоб не думала навіть йти шляхом України.

Автор нагадує, як нещодавно директор Російського інституту стратегічних досліджень Леонід Решетніков заявив, що Білорусь - це нібито "частина великої Росії" і "не повинна" існувати незалежно від Москви. Тим часом, в Україні впродовж останнього тижня проросійські бойовики посилили свої атаки попри формальне перемир'я. Також минулого місяця Росія підвищила напругу у відносинах з сусідньою Грузією, ратифікувавши угоду із сепаратистами в Абхазії про створення спільних бойових загонів.

"Вірогідно, Путін думає, що його час настав. Лідер в Кремлі, напевне, переконаний, що омріяна ним сфера інтересів і російське домінування над сусідами нарешті у нього в руках. Він, напевне, думає, що партизанська війна Кремля проти західних інститутів створила достатній безлад, що відповіді Європи і США не буде. Він, очевидно, вірить, що у нього розв'язані руки в сусідних країнах. Тому сусідам Росії варто готуватися до тяжкого року, який буде навіть жорсткішим, ніж зазвичай", - пише Вітмор.

Тим часом, The National Interest пробувало передбачити, що зробить Трамп в разі наступу Росії проти України? На думку видання, він відреагує жорстко, якщо зрозуміє, що інші можуть почати вважати його слабким. Тож йому доведеться обирати між співпрацею з Путіним і бажанням мати вигляд сильного лідера.

Раніше республіканець Джон Маккейн назвав "неприйнятними" наміри Трампа зблизитися з Росією. Він нагадав, що Путін - це колишній агент КДБ, якому не можна вірити. А остання спроба США перезавантажити відносини Росією закінчилися вторгненням російських військ в Україну і Сирію.