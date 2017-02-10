Топ Новини
<
>

Суд відмовився відновити указ Трампа про обмеження міграції

10 лютого в 03:08

Президент США має намір оскаржити рішення суду.

мусульмане коран
Суд проігнорував "антимусульманський" указ Трампа
Апеляційний суд в Сан-Франциско відмовився відновити дію указу президента США Дональда Трампа, що вводить заборону на в'їзд в країну громадян семи мусульманських країн.

Тим самим, апеляційний суд підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше ухвалив призупинити дію президентського указу на невизначений термін.

Дональд Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставлена безпека нашої країни", - йдеться в повідомленні Трампа в Twitter.


Читайте також: Генсек ООН дорікнув Трампу за дискримінацію іммігрантів - The Guardian

Нагадаємо, що 25 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну громадян з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
Читайте також
Теги суд рішення Трамп президент США апеляція Іран Лівія невдоволення Сирія Місяць
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини