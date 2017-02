Суд відмовився відновити указ Трампа про обмеження міграції

Тим самим, апеляційний суд підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше ухвалив призупинити дію президентського указу на невизначений термін.

Дональд Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставлена безпека нашої країни", - йдеться в повідомленні Трампа в Twitter.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!