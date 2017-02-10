Суд відмовився відновити указ Трампа про обмеження міграції

Президент США має намір оскаржити рішення суду.

Суд проігнорував "антимусульманський" указ Трампа

Апеляційний суд в Сан-Франциско відмовився відновити дію указу президента США Дональда Трампа, що вводить заборону на в'їзд в країну громадян семи мусульманських країн.

Тим самим, апеляційний суд підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше ухвалив призупинити дію президентського указу на невизначений термін.

Дональд Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставлена безпека нашої країни", - йдеться в повідомленні Трампа в Twitter.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 лютого 2017 р.

Нагадаємо, що 25 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну громадян з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства.